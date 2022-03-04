Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Ereğli Kaymakamı Yapıcı'ya ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Ereğli Jandarma Komutanı Ali Akca ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün de yer aldığı ziyarette, ilçede yapılan ve yapılması hedeflenen projelere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Vali Tutulmaz, daha sonra kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Bürosu ve İlçe Nüfus Müdürlüğünde denetlemelerde bulundu.

Personelle görüşen Tutulmaz, vatandaşlarla da sohbet etti.