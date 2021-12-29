Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Tutulmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Tutulmaz, haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tutulmaz, "Günlük hayatta karşılaştığımız olayların anlık yansımasının örneklerini gördük. Burada gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar vardı. Bunları seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansı fotoğrafçılarını ve muhabirlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.