Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz görevine başladı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğinden Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliğinden Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz'ı Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kafalı, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlar karşıladı.

"Kurala uymak toplum için olmazsa olmazdır"

Karşılama töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Tutulmaz, "Son Valililer Kararnamesi ile Afyonkarahisar'dan Zonguldak'a görevlendirildim. Cumhuriyet'in kazanılan topraklarından Cumhuriyet'in ilk vilayeti olan Zonguldak'a geldim. Afyonkarahisar'daki daha önce Siirt'te yapılan ve Zonguldak'a uyan çalışmaları sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Vatandaş odaklı yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Kuralsız bir yönetim değil kuralları uyan bir yönetim içerisinde olacağız. Kurala uymak toplum için olmazsa olmazdır. Vali olarak kuralcı biriyimdir. Kamu hizmetini sunarken Eşitlik, adalet ve hakkaniyet bu kavramlara da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu kavramlar toplumun refah seviyesini üst seviyelere tutacak şeydir. Bu amaca hepimiz odaklanırsak o zaman toplumun huzurunu ve kalkınmışlığını sağlamış oluruz. Kısa sürede ilimizi gezeceğiz. Buraya uygun projeler nelerdir gözlemleyeceğiz. Yapılmış projelerin takipçisi olacağız. Bunu da hep beraber sizlerle yapacağız. Ben tekrar bizleri buraya görevlendiren Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle beraber başarılı çalışmalar yapacağız" dedi.

"Sevgi dilini konuşan bir anlayışımız olsun"

Anlayışlarının sevgi olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, "Benim bir önceliğin daha şudur Afyonkarahisar'da bu yıl bunu başlattık. Sevgi yılı adı altında bir proje başlattık. Buradaki önceliğimiz hayatımızın her döneminde sevgiyi ön planda tutan sevgiyi konuşan bir dilimiz olsun. Nefretten, olumsuzluktan uzak bir anlayışımız olsun. Dilimiz eğer sevgi ili olursa bir başarı elde ederiz. Karakterim yapım sevgi üzerinedir. Sevgi dilini konuşur nefret dilim yoktur. Bundan sonra da bütün arkadaşlarımızdan da Zonguldak'ı seviyorsak, Zonguldak'ı hizmet etmek istiyorsak lütfen sevgi dilini kullanalım" diye konuştu.

"Kuralları kural haline getirmek lazım"

Kuralların büyük bir önemi olduğunu ifade eden Tutulmaz, "Pandemi sürecinde güzel işler yapılmış sayı azalmış veya az bir konumda şu anda Anadolu kentlerinde artma eğilimi var. Afyonkarahisar'da bayrama kadar 11 vefat vardı ama bayramdan bu tarafa 9 arttı. Büyük şehirler kaplıydı. Büyük şehirler Anadolu'ya yayılınca büyükşehirin etkisiyle illerde artmaya başladı. Zonguldak İnşallah bunu atlattı diyelim. Bizlere düşen neyse bunları yapmak lazım. Sadece bizlere değil toplumun bunlara uyması lazım. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa hiçbir sıkıntı yok. Bizler kurallara uymayı kural haline getirmemiz lazım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA