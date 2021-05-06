Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan köy ziyaretleri
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan köy ziyaretleri

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan köy ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar ile Ereğli ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar ile Ereğli ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tutulmaz, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde yol, kanalizasyon ve hayvan pazarı çalışmaları hakkında İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve muhtar Mehmet Morcu'dan bilgi aldı.

Yalnızça, Dağlıca ve Esenköy köylerini kapsayan yol güzergahının genişletilmesini isteyen muhtarların taleplerini dinleyen Tutulmaz ve milletvekilleri, daha sonra Dağlıca köyü ortaokulunda köy sakinleriyle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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