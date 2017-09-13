Zonguldak Valisi Çınar'dan Hayvan Barınağında İnceleme

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.



Vali Çınar, incelemede gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların köpeklere bakabileceklerse ve hayatının sonuna kadar onların misafiri olabilecekse alıp bakmalarını istediğini söyledi.



Sokak hayvanlarıyla ilgili hayvan barınakları ve onların mağduriyetlerinin önlenmesi konusunun tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin ve Zonguldak'ın problemlerinden biri olduğunu ifade eden Çınar, şöyle konuştu:



"Yasalar belirlenmiş, belediyelere ve özel idarelere ağırlıklı yetkiler verilmiş. Zonguldak'ta da bu işi İl Özel İdaremiz yapmakta. Belediyemizin de bu konuda bir takım destekleri olmakta. Mevcut barınağımızda yaklaşık 300 civarında köpeğimiz bulunmakta. Ama mevcut alan 200 civarında köpeğimizi barındırabilecek kadar bir alan. Burada bazı temel problemler tespit edildi. Eskiden beri tespit edilen problemler var. Biz buradaki köpek barınağının daha geniş bir yerde, daha konforlu, tekniğe uygun bir şekilde yeniden yapımını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Çok az personelle zor şartlarda arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Yeni hedefimiz daha büyük bir mekanda, daha sağlıklı şartlarda, daha çok ekibin hizmet ettiği özellikle kısırlaştırma işlemlerinin yoğunlaştığı hayvan ve köpek üremesinin azaldığı bir hedefle önümüzdeki bahar itibarıyla bu işleri halletmiş olacağız."



"İnsanlar, köpek beslemek ve sevmek adına evlerine köpek alıyorlar." diyen Vali Çınar, "Yazlıkçı ise geldiği yerde veya herhangi bir aile, bulunduğu yerde köpek besliyorlar. Bir müddet sonra köpeğe bakmak eziyet haline geliyor yada memleketlerine geri dönerken besledikleri köpekleri evlerine götürmek istemiyorlar ve sokağa salıveriyorlar. Bu çok yaygın bir davranış haline gelmiş. Son derece bencilce. Hayvan sevgisi olmayan, insan sevgisi olmayan, hayata saygısı da olmayan bir davranış şekli. Bu konuya herkesin duyarlı olması lazım." diye konuştu.