Zonguldak Valisi Bektaş'tan yeni yıl mesajı

30.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:50

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bektaş, mesajında, dünyada barışın ve sağduyunun egemen olacağı, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin içtenlikle yaşanacağı yeni bir yıl diledi.

Bektaş, mesajında, "Daha da çok çalışarak, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, birbirimize kenetlenmiş, kalkınmış, güçlü bir devlet olarak, aydınlık yarınlara güvenle ulaşacağımız yeni bir yıla giriyoruz. Zonguldaklı hemşehrilerimizin, tüm çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin ve basın mensuplarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA