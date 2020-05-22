Zonguldak Valisi Bektaş'tan bayram mesajı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, millet olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının içtenlikle idrak edildiği, yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aziz milletin, saygıdeğer halkın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutlayan Bektaş, sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu bir yaşam dileğinde bulundu.

Kaynak: AA