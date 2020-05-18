Zonguldak Valisi Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak Valisi Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:32

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Zonguldak'ta da sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un, bağımsızlık ve özgürlük iradesinden asla ödün vermeyen bir milletin kahraman ordusuyla çok büyük bedeller ödeyerek yoktan var oluşunun başladığı gün olduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir cesaret, inanç ve kararlılıkla sürdürülen Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkarak, bir milletin zorda kaldığında neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkanların, vatan sevgisini her şeyden üstün tutanların, esarete karşı duranların yazdığı büyük bir destan, onurlu bir mücadelenin adıdır. Büyük bir zaferle çıktığımız kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlere emanet ederek onlara verdiği önemi, duyduğu güveni göstermiş, onurlu bir mücadelenin başlangıcı olan bu günü de sevgili gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir."

Şanlı tarihe ve büyük devlete sahip çıkmanın, geleceğin güvencesi gençleri aynı bilinçle yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bektaş, "Kalpleri vatan sevgisiyle dolu, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan, çok iyi eğitim almış, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış, üretken, aklı ve bilimi yol gösterici kabul etmiş, araştıran, sorgulayan, şanlı tarihini, kültürünü özümsemiş, ülkesini milletini seven, sorunlara duyarlı sevgili gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geleceğe en iyi şekilde taşıyacaktır. İnanıyoruz ki sevgili gençlerimiz kahraman ecdadından devraldığı bu büyük emanetin sorumluluğunu üstlenerek milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Ferdi Tayfur Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün
Spor Hasan Şaş Caner Erkin Bülent Uygun Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Zonguldak Valisi Bektaş'tan 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:32:24. #1.15#
title