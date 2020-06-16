Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı

VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı.

Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı
16.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:25
VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı. Vali Bektaş'ın geçen 17 Nisan'da sağlıkçılar için söylediği sözler tepki toplamıştı.

Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Fazla bir açıklama yapmak istemediğini söyleyen Vali Bektaş, "Açıklama yok. Sadece Allah'a ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Zonguldak benim memleketim. Yine geleceğiz. Sorun yok. İşlerimizi takip edeceğiz. Hiçbir projeyi durdurmadım. Benim projelerim de devam edecek inşallah. Çok daha güzel bir Zonguldak'ta inşallah buluşacağız" dedi. Vali Bektaş, valilik binasından çıktıktan sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

SAĞLIKÇILARLA İLGİLİ SÖZÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİVali Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlıkçılar için söylediği sözler tepki çekmişti. Vali Bektaş, kent genelinde o dönem ki 567 pozitif vakadan 137'unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" demişti. Sözleri büyük tepki çeken Vali Bektaş, daha sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.


- Zonguldak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Leyla Güven Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Kenan Doğulu Yasmin Erbil
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Deprem Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:28:44. #1.15#
title