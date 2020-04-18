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Zonguldak Valiliğinden 'özür' açıklaması

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 'Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar" açıklamasının ardından Zonguldak Valiliği kamuoyuna 'özür' açıklamasında bulundu.

18.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:37
Zonguldak Valiliğinden 'özür' açıklaması

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 'Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar" açıklamasının ardından Zonguldak Valiliği kamuoyuna 'özür' açıklamasında bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte dün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Vali Bektaş, "Bütün rakamımız 567 iken. Bu rakamın içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Her türlü tedbir alınmasına rağmen, sağlıkçılarımız hastalarla olan diyalogları korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olaydır. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bu gün geri dönüşü konuşacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı misafirhanelerde misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağladık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular. Hem de bizi sıkıntıya soktular. Artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar" diye açıkladı.

Açıklamanın ardından kamuoyunda bazı tepkiler yaşandı. Bunun üzerine Valilik tarafından 'kamuoyuna duyuru' şeklinde bir açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında ilimizle ilgili Pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her seye rağmen bu sıkıntılı günlere de sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemide ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın sağlık bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda yüzde 99'luk bir başarıyı yakalayarak tabloyu neredeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır. Konunu bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa bu işi başaracağımıza umudumuz tamdır" - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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