Zonguldak Valiliğinden Kovid-19 aşılarından bir bölümünün bozuk olduğu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Zonguldak Valiliğince, kentte bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Kovid-19 aşılarından bir bölümünün bozuk olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yayınlanmakta olan bazı basın yayın kuruluşlarında "2. Dozda Büyük Hata" gibi başlıkla yer alan haberler le ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Atatürk Devlet Hastanesinde 17 Temmuz 2021'de uygulanan Kovid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı hastane yönetimince' tespit edildiğinden konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilmiş ve izlenmesi gereken yol hakkında görüş sorulmuştur. Alınan cevabi yazıda: Daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşü bildirilmiştir. Söz konusu haberler de konu edildiği gibi aşılar kesinlikle bozuk olmayıp, aşıların koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması nedeniyle tekrar edilmesi uygun görülmüştür."