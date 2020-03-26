Zonguldak Valiliğinden "koronavirüsten ölüm" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Zonguldak Valiliği, basında yer alan "bir kişinin koronavirüsten öldüğü" haberlerine ilişkin, hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını ve defin işleminin tedbir amaçlı önlemler alınarak yapıldığını bildirdi.

Zonguldak Valiliği, basında yer alan "bir kişinin koronavirüsten öldüğü" haberlerine ilişkin, hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını ve defin işleminin tedbir amaçlı önlemler alınarak yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün vefat eden S.K.S. isimli erkek hastanın, 56 yaşında ve şeker hastalığının mevcut olduğu belirtildi.

Hastanın, akciğer enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yine 20 Mart'ta akciğer enfeksiyonu teşhisi nedeniyle hastaneye yatırılmış, 25 Mart'ta vefat etmiştir. Hastanın yapılan Kovid-19 PCR testi negatif gelmiştir. Defin işlemi, ölüm olaylarında şüphe varsa teyit olmasa da her ihtimale karşı teyit varmış gibi tedbir amaçlı olarak gerekli önlemler alınarak yapılmıştır. Ayrıca, vefatı nedeniyle bugün defnedilecek olan E.B. isimli 82 yaşında erkek hasta, dün Devrek Devlet Hastanesine solunum sıkıntısı nedeniyle başvurmuş olup yoğun bakım ihtiyacı olduğundan Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, vefat etmiştir.

Vefat eden hastamızın alınan örnek sonucu henüz çıkmadığından yukarıda vurgulandığı gibi Kovid-19 pozitif gibi önlemler alınıp defnedilecektir."

Kaynak: AA