Zonguldak Valiliğinden kocasından şiddet gören kadın hakkında açıklama
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Zonguldak Valiliğinden kocasından şiddet gören kadın hakkında açıklama

Zonguldak Valiliğinden kocasından şiddet gören kadın hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Valiliği, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralanan kadının kendisinin hiçbir talebi olmamasına rağmen lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alındığını bildirdi.

Zonguldak Valiliği, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralanan kadının kendisinin hiçbir talebi olmamasına rağmen lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alındığını bildirdi.

Zonguldak Valiliği, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. tarafından sopalı saldırıya uğrayan F.A. hakkında yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Son günlerde ilimizdeki basın yayın organlarında eşi S.A. tarafından kavga sırasında kafasından yaralanan F.A. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yayınlanan haberler konusunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Aralarında anlaşmazlık bulunan ve kolluk kuvvetlerince hakkında birçok kez işlem yapılan, son olarak da bir ay önce yerel basında 'Ölmek İstemiyorum' diye beyanatı yer alan F.A. hakkında söz konusu ifadesi nedeniyle işlem başlatılmış, lehine önleyici tedbir kararı uygulanmış, eşi S.A'ya 01.07.2021 tarihli 6 ay süreli önleyici tedbir kararı ve elektronik kelepçe takılması kararı alınması sağlanmıştır. Elektronik kelepçe takılması kararı uygulama aşamasında iken F.A., 09.08.2021 tarihinde ilgili mahkeme başkanlığına dilekçe ile başvurarak eşi hakkında verilen elektronik kelepçe ve takip uygulamasından vazgeçtiğini ve kaldırılmasını beyan etmiş, 10.08.2021 tarihli mahkeme kararı ile iptal ettirmiştir. Aynı süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince de kendisiyle birçok kez görüşme yapılmıştır. Mağdur kadınlarımıza sunulan 'kadına yönelik hizmetler'den yararlanmak istemediğini, kadın konukevine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir. 31.08.2021 tarihinde aile içinde sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.A., eşi S.A. tarafından kafasından açık yara oluşacak şekilde yaralanmış, 112 ekiplerince hastaneye sevki sağlanmış, konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bu arzu edilmeyen üzücü olay sonrasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince mağdur F.A. ile görüşme sağlanmış, kendisinin sunulan hizmetlerle ilgili yine hiçbir talebi olmamıştır. Sığınma talebinin olmadığını ifade eden F.A. isimli vatandaşımız lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alınmıştır. Valilik makamı olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırmaya yönelik bilgilendirme ve uyarılar, KADES uygulamasının kadınlarımıza sağladığı imkanlar sık aralıklarla sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurulmakta olup, konuya büyük bir duyarlılıkla yaklaşılmaktadır. Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, büyük önem arz eden kadına şiddet konusundaki görevlerini büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürmektedirler. İlimizde halen kolluk kuvveti tarafından mağdur kadınlarımıza yönelik uygulanan 30 tedbir kararı, mahkeme tarafından uygulanan 86 önleyici tedbir kararı, ayrıca mahkeme tarafından uygulanan 32 koruyucu tedbir kararı bulunmaktadır" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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