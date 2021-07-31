Zonguldak Valiliğinden bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına açıklama Açıklaması

Zonguldak Valiliği, Çaycuma'da bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımıyla ilgili güvenlik güçlerince yapılan incelemede, görüntülerin ilçede çekildiğine dair bulgu tespit edilemediğini bildirdi.