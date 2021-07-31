Zonguldak Valiliğinden bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına açıklama Açıklaması
Zonguldak Valiliği, Çaycuma'da bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımıyla ilgili güvenlik güçlerince yapılan incelemede, görüntülerin ilçede çekildiğine dair bulgu tespit edilemediğini bildirdi.
Zonguldak Valiliği, Çaycuma'da bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımıyla ilgili güvenlik güçlerince yapılan incelemede, görüntülerin ilçede çekildiğine dair bulgu tespit edilemediğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz