Zonguldak Valiliği'nden yağış, soğuk hava ve kar uyarısı

04.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:11

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz'de oluşabilecek yağış, soğuk hava, kar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz'de oluşabilecek yağış, soğuk hava, kar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada 5 Ocak tarihinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenildiği ifade edildi. Yapılan açıklama şöyle; "Yurdumuzun Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Bati Karadeniz Bölgesinde görülecek yağışların genellikle yağmur şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü beklenen yağışların, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yurdumuzun Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.



"Sıcaklılar 10-15 derece azalacak"



Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığının 10-15 derece azalacağını belirtildi. Açıklamada "Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıkların önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, ülkemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Çarşamba günü İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 Km/saat) eseceği, ancak rüzgarın Perşembe günü ise Bati Karadeniz Bölgesinde kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca 'gazı zehirlenmesi meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur"denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA