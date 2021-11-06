Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Haberler
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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 28 Ekim tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 103 resen denetim, 30 ihbar ve 4 bin 351 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 kişiye ilk uyarı,3 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 10 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

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