Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.
Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 28 Ekim tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 103 resen denetim, 30 ihbar ve 4 bin 351 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 kişiye ilk uyarı,3 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 10 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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