Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme - Haberler
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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 860 resen denetim, 63 ihbar ve 6 bin 424 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 9 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

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