Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
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Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 351 resen denetim, 26 ihbar ve bin 67 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 iş yerine 1'inci uyarı, 9 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 1 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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