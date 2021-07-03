Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 3 bin 212 resen denetim, 32 ihbar ve bin 973 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 6 iş yerine 2'inci uyarı ve ceza, 1 iş yerine 3'üncü uyarı ve 2 günü kapama, 4 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı