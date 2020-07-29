Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı açıkladı
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Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı açıkladı

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı.

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı açıkladı
29.07.2020 01:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:07

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı. Karara göre Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarının yasaklandı.

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı. Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti ve Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma yasaklandı. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı. Zonguldak Vailiğinden yapılan yazılı açıklamada "Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı. İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, 2 Genel olarak toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda, açık alanlarda ve sınırlı sürede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, 3 İlimiz genelinde toplu bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına, 4 İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına, 5 Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, ve özel sektörün ertelenen genel kurul toplantıları 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren açık alanlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması durumunda izin verilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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