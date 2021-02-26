ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
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ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

26.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı'nın, bir liman olmanın ötesinde hem bölgeyi hem de ülkeye lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak "dev bir lojistik merkez" projesi olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı'nın, bir liman olmanın ötesinde hem bölgeyi hem de ülkeye lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak "dev bir lojistik merkez" projesi olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Helikopterle liman sahasına gelen Karaismailoğlu'nu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen ile belediye başkanları, daire müdürleri ve limanda görev yapan yetkililer karşıladı.

ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu
ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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