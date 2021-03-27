Zonguldak uçuşları ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak uçuşları ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zonguldak uçuşları ertelendi

Zonguldak Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi.

Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti
Maskeyi mendil yapan sosyal medya fenomenleri koronayı hiçe sayıp halay çekti
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi. Almanya-Zonguldak hattı Sunexpress Hava Yolları ve Istanbul-Zonguldak hattı Türk Hava Yolları uçuşları ertelendi.

Zonguldak Havalimanının pist genişletme sonrası seyrüsefer sistemleri ile ILS cihazının test ve kontrolleri belirtilen uçuş tarihine yetiştirilememesi nedeni ile Sunexpress Hava Yolları'nın 28 Mart'ta yapacağı uçuş tarihi ertelendi. Gelen ve giden yolcuların ulaşımı otobüs ile Ankara üzerinden sağlanacağı duyuruldu. Türk Hava Yolları'da İstanbul-Zonguldak arası yapacağı seferlerin başlama tarihini 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a çekildiğini duyurdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Vladimir Putin Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak uçuşları ertelendi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:00:57. #1.16#
title