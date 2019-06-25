Zonguldak Türk Ocağından İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi'ne ziyaret
Zonguldak Türk Ocağı Başkanı Özcan Gedikli ve yönetim kurulu üyesi Turgut Gül, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi'yi ziyaret etti.
Zonguldak Türk Ocağı Başkanı Özcan Gedikli ve yönetim kurulu üyesi Turgut Gül, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi'yi ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Türk Ocağının Zonguldak'ta ki hizmetleri hakkında bilgi veren başkan Özcan Gedikli, İhlas Holding'in gerek yurt içi gerek yurt dışında yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi, Türk Ocağı Başkanı Özcan Gedikli ve yönetim kurulu üyesi Turgut Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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