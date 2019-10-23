Zonguldak ttk'da bin 500 işçinin tamamı iş başı yapmadan daha fazlası emekli oldu

23.10.2019 11:13

TTK'da bin 500 işçinin tamamı iş başı yapmadan daha fazlası emekli oldu

Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) alınan bin 500 işçinin tamamının henüz iş başı yapmadan daha fazlasının kurumdan emekli olduğunu söyledi. Taşkömürü üretiminin artması için işçi alınması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yeşil, 'İşçi alındığında üretimin artacağını herkes görecektir. Bu kurumu ayakta tutmalıyızö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran 2018'de Zonguldak'ta düzenlediği mitingde TTK'ya bin 500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü verdi. Bin işçi için geçen 2 Mart'ta, 500 işçi için ise Mayıs'ta çekilen kura ile işe girecekler belirlendi. Sağlık ve güvenlik soruşturmaları bitenler 10 Haziran'dan itibaren maden ocaklarında iş başı yapmaya başladı. İşe girmeye hak kazanıp vazgeçenlerin yerine de yedek adaylar çağrıldı. Yedek adayların henüz işe başlamamış olması nedeniyle bin 500 işçinin hepsi şu an iş başı yapmadı. TTK'da 2016'da 908 bin 573 ton, 2017'de 823 bin 42 ton, 2018'de ise 686 bin 142 ton, 2019 Ağustos ayına kadar ise 646 bin 737 ton satılabilir kömür üretildi. TTK'nın 2018 faaliyet raporunda kömür üretimindeki azalışların nedeni olarak işçi noksanlığı gösterildi. 2009-2019 Eylül ayına kadar kurumdan 7 bin 321 işçi emekli oldu. Yeni giren işçilerle birlikte ağustos ayı itibariyle kurumda 7 bin 970 işçi çalışıyor.

YEŞİL 'İKİ YILDA BİN 500 İŞÇİDEN FAZLASI EMEKLİ OLDU'

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bin 500 işçi alımı sürecinin yavaş ilerlemesinden dolayı geçen iki yılda bin 500 işçiden fazlasının emekli olduğunu söyledi. Yeni işçilerin genç olmasından dolayı üretime verdikleri katkının hemen fark edildiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi

'Yeni işçi arkadaşlarımız kuruma iş başı yapıyor. Bu taze bir kandır. Yeterli mi değil. TTK'nın bu zor günlerinde bu işçiler ilaç gibi gelmiştir. Uzun zamandır çalışan işçi arkadaşlarımıza da moral oldu. Çünkü uzun zamandır işçi alımı olmadı. Cumhurbaşkanımızın 1500 işçi alınması için emir verdikten sonra işçi alımı biraz gecikti. O günden bugüne işe giren işçi arkadaşlarımızdan daha fazlası emekli oldu. Bu arkadaşlarımız direk olarak üretime katkı sağlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın şu anda adaptasyon süreci var. Alıştıktan sonra yüzde yüz üretime katkı vereceklerine inanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği hem kurumun hem bizim en önemli noktamız. Önce insan sağlığı. Onlar bu işi öğrendikten sonra gerekli katkıyı vereceklerdir.ö

'KURUMU AYAKTA TUTMALIYIZ'

Üretimin artmaya başladığını ve bu ivmeyi yukarı çekebilmek için daha çok işçi alınması gerektiğini anlatan Yeşil, 'Ülkemizin taşkömürüne ihtiyacı var. Biz kömürü ülke ekonomisine kazandırmak için çalışıyoruz. Kurum mekanize sistemle kömür üretimini arttırma hedefinde. Bunlarla birlikte, yeni işçi arkadaşlarımızla birlikte TTK'nın zararını minimuma indirmeyi hedefledik. İşçi alındığında üretimin artacağını herkes görecektir. Biz TTK'ya işçi alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kurumu ayakta tutmalıyız. Burası madencilik anlamında bir okuldur. Geçmişi çok parlak olan bu kurumu ayakta tutmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.ö dedi.

Kaynak: DHA