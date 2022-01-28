Zonguldak TSO Başkanı Demir, Maden Müzesi'nin ERIH'e üye olmasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak TSO Başkanı Demir, Maden Müzesi'nin ERIH'e üye olmasını değerlendirdi Açıklaması

AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak TSO Başkanı Demir, Maden Müzesi'nin ERIH'e üye olmasını değerlendirdi Açıklaması

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, "yaşayan müze" olarak adlandırılan Türkiye'nin "ilk" taşkömürü müzesinin Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na (ERIH) ikinci üye olarak kabul edilmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, "yaşayan müze" olarak adlandırılan Türkiye'nin "ilk" taşkömürü müzesinin Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na (ERIH) ikinci üye olarak kabul edilmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Demir, yaptığı açıklamada, Maden Müzesi'nin Avrupa Endüstri Mirası Rotası'na ikinci üye olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Zonguldak'ta ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen endüstri mirası odaklı araştırma, iş birliği, tasarım ve proje destek çalışmalarının hızla devam ettiğini ve güzel sonuçlar alındığını aktaran Demir, "Kabul edilen üyelik, Zonguldak ilinin taşkömürüyle şekillenen tarihinin uluslararası boyutta tanıtımına ve şehrin marka değerine önemli katkılar sağlayacaktır. Başta sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz olmak üzere emeği geçen, gayret gösteren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak, Türkiye, Maden, Müze, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title