ZONGULDAK Ters şeride giren otomobille ambulans çarpıştı 1 yaralı Ters şeride giren otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralıZONGULDAK'ta ters şeritte ilerleyen otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ters şeride giren otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK'ta ters şeritte ilerleyen otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süre önce ters şeride açılan yol, bugün sabah saatlerinde tekrar eski haline döndürüldü. Birol Söylemez, yönetimindeki 81 AAL 629 plakalı otomobille şeridin eski haline döndüğünü fark etmeyerek yoluna devam etti. Bu sırada, karşı yönden gelen ambulansla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Birol Söylemez, başka bir ambulansla tedavisi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA