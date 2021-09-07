Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi
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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksinde düzenlenecek olan Türkiye Tenis Federasyonu Karadeniz Bölgesi 12 Yaş Gelişim Kampına Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün başarılı oyuncusu Kıvanç Kundakçı ve Kulübün Baş antrenörü Mehmet Salih Yıldız davet edildi.

7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksinde düzenlenecek olan Türkiye Tenis Federasyonu Karadeniz Bölgesi 12 Yaş Gelişim Kampına Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün başarılı oyuncusu Kıvanç Kundakçı ve Kulübün Baş antrenörü Mehmet Salih Yıldız davet edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından her bölge için düzenlenecek olan Gelişim Kamplarına Bölgelerinde başarı puanlarına göre ilk sekiz içinde yer alan oyuncular antrenörleri ile birlikte çağırılıyor. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün alt yapısında yetişen başarılı oyuncusu Kıvanç Kundakçı, büyükler kategorisindeki Milli oyuncuların ilk sıraları paylaştığı ve Türkiyedeki lisanslı 2309 oyuncunun başarı puanlarına göre değerlendirildiği Tüm yaş grupları Genel Klasmanında 12 yaşında olmasına rağmen elde ettiği 1200,77 puanla 426. sırada bulunuyor. Kıvanç Kundakçı Karadeniz Bölgesindeki oyuncular arasında da ilk sekiz oyuncu içinde yer alıyor.

Tenis Federasyonu tarafından Trabzondaki Gelişim Kampına Antrenörü Mehmet Salih Yıldız ile birlikte davet edilen Kıvanç Kundakçı kamp süresince çeşitli antrenman tekniklerine tabi tutulacak ve gelişimi takip edilen oyuncular arasında yer alacak. - ZONGULDAK

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu gelişim kampına davet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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