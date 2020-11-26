Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Bölgesi ikincisi oldu
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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Bölgesi ikincisi oldu

26.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:01
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Bölgesi ikincisi oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve birinci aşama turunu geçerek Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Samsun; Trabzon ve Zonguldak Tenis Kulüplerinin katıldığı Karadeniz Bölgesi 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası 23-25 Kasım Tarihlerinde Samsun'da yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve birinci aşama turunu geçerek Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Samsun; Trabzon ve Zonguldak Tenis Kulüplerinin katıldığı Karadeniz Bölgesi 18 Yaş Altı Türkiye Takımlar Şampiyonası 23-25 Kasım Tarihlerinde Samsun'da yapıldı.

Şampiyonanın birinci günü oynanan Kadın takımları maçlarında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Kadın takımı Samsun Tenis İhtisas Kulübü kadın takımını 3/0 mağlup ederek finale çıktı. Şampiyonanın ikinci gününde Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü ile Trabzon Karadeniz Tenis Kulübü Kadın takımları arasında oynanan final maçları oldukça büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçların ilki uzun süren ralliler sonunda çok az bir puan farkıyla Karadeniz Tenis Kulübü oyuncusunun oldu. İkinci maçta ise başa baş bir mücadele sürerken Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusunun kolunda meydana gelen sakatlık sonucun belirlenmesinde önemli rol oynadı. Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü kadın takımının seri başı oyuncusu Sette 3/0 önde olmasına rağmen sakatlık nedeniyle maçı önde tamamlayamadı. Böylelikle Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Kadın Takımı Şampiyonayı Karadeniz Bölgesi ikincisi olarak bitirdi.

Erkekler kategorisinde ise Samsun Play Tenis Kulübü erkek takımının çekilmesiyle final maçları Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü ile Trabzon Karadeniz Tenis Kulübü erkek takımları arasında oynandı ve üstünlük sağlayan Trabzon Karadeniz Tenis Kulübü birinci olurken Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü erkek takımı Karadeniz Bölgesi ikincisi oldu.

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Şampiyona sonucunda Karadeniz Bölgesi 18 Yaş Altı Tenis Takımları sıralaması şöyle oldu:

"Kadınla; Trabzon Karadeniz Tenis Kulübü, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, Samsun Tenis İhtisas Kulübü. Erkekler; Trabzon Karadeniz Tenis Kulübü, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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