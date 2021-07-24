Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını kupalarla süslüyor
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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını kupalarla süslüyor

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını kupalarla süslüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İki hafta önce Ankara'da yapılan Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye serisi-2 Şampiyonasında lisanslı oyuncusu Kıvanç Kundakçı ile 2 kupa birden kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 19-23 Temmuz tarihleri arasından Zonguldak'taki 70 yıllık tarihi tesislerinde düzenlenen...

İki hafta önce Ankara'da yapılan Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye serisi-2 Şampiyonasında lisanslı oyuncusu Kıvanç Kundakçı ile 2 kupa birden kazanan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 19-23 Temmuz tarihleri arasından Zonguldak'taki 70 yıllık tarihi tesislerinde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye serisi-3 Şampiyonasından da yine Kıvanç Kundakçı ile 2 kupa birden çıkardı.

Tenis Federasyonunun önemli organizasyonlarından olan Yaz Kupası şampiyonasına İstanbul, Ankara, İzmir, Uşak, Düzce, Bartın. Zonguldak, Kocaeli ve Samsun'dan 45 sporcu katıldı. Baş hakemliği İzmir Bölgesinden Ramazan Oğuz Azkara, turnuva direktörlüğü Altuğ Çetintaş tarafından yapılan şampiyonanın Tek erkekler kategorisinde rakipleri olan Arda Anıl Şentürk'ü (Zonguldak) 6/0-6/0, Ata Özçırpıcı'yı (Ankara) 6/1-6/0, Yiğitalp Yüksel'i (Uşak) 6/0-6/0 ve Muhammet Eren Çavuş'u (Düzce) 7/5-6/0 mağlup eden Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü oyuncusu Kıvanç Kundakçı finale yükseldi.

İki seti 6/3-6/4 kazanan Düzce bölgesinden Hüseyin Tuna Çavuş şampiyonayı birincilikle tamamlarken Kıvanç Kundakçı ikincilik kupasını elde etti. Çift erkeler finalini de Kıvanç Kundakçı (Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü) S.B.Sezgin (İstanbul ENKA Spor Kulübü) çifti ikincilik kupasını kaldırdı. Çift erkekler şampiyonu ise H.T. Çavuş-M.E. Çavuş (Düzce) çifti oldu.

Şampiyonanın Tek Kadınlar kategorisinde ise final maçında İzmir Alaçatı oyuncusu Yağmur Tezcan rakibi olan İstanbul'dan Mihrimah Tuana Şirin' i 6/3-2/6-6/2 lik skorlarla 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Çift Kadınlar kategorisinde ise şampiyonluğu final müsabakasında rakipleri olan D.Akçay-Y.Tezcan çiftini 7/5-6/0 mağlup eden M.T.Şirin(İstanbul)-E.Nisa Akbaş (Zonguldak) çifti kazandı. - ZONGULDAK

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, 70 yılını kupalarla süslüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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