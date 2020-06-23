ZONGULDAK Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor-2
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ZONGULDAK Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor-2

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyorZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde köyde satın aldığı evin onarımını yapan Recep Somuncu (47), tavan arasında ve evin odalarındaki tahtaların arasında 15 adet cam şişe arasında sebze ve buğday tohumları buldu.

ZONGULDAK Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor-2
23.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:49

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde köyde satın aldığı evin onarımını yapan Recep Somuncu (47), tavan arasında ve evin odalarındaki tahtaların arasında 15 adet cam şişe arasında sebze ve buğday tohumları buldu. Gen bankasınca tescillenen tohumları arazisinde çoğaltan Recep Somuncu, Türkiye'nin 80 iline 'ata tohumu' olarak bilinen tohumları göndererek organik tarıma katkıda bulunuyor. Recep Somuncu, Ereğli'nin Çevlik köyünde 2010 yılında 40 dönümlük arazi satın aldı. Arazi içindeki kullanılmayan ahşap eski evde tadilat başlatan Somuncu, tavan ve diğer odaların birçok noktasında 15 adet cam şişe içinde saklanmış sebze ve buğday tohumları buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde bulunan Tohum Gen Bankası'na tohumları gönderen Somuncu, tohumların 'saf tohum' olduğunu öğrendi. Buğday tohumlarının ise DNA'sı ile oynanmamış saf tohum olduğu ortaya çıktı. Tohumların bir kısmını gen bankasına bağışlayan Somuncu ailesine teşekkür belgesi verildi. Tohumları, kiraladıkları toplam 125 dönüm arazide eken Somuncu ailesi, domates, biber, patlıcan, pırasa, fasulye, salatalık, buğday üreterek tohumları çoğalttı. Ünleri Ereğli'yi aşan Somuncu ailesi, yerli üretimi arttırmak için Türkiye'nin 80 ilindeki birçok çiftçiye ürettikleri tohumları ücretsiz gönderdi. İki köy ve bir mahallede bulunan toplam 125 dönüm arazide üretimlerini sürdüren Somuncu ailesi, destek verilmesi halinde ilçede organik sebze ve tohum üretebilecekleri bir tesis kurmak istiyor. TALEBE YETİŞEMİYOR Demir Çelik Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Recep Somuncu, "Eski evi temizlerken çocuklar çeşitli şişelerde tohumlar getirdi. Bana, 'baba bu ne?' diye sordular. Tabi baktık bunlar çeşitli domates ve yerli tohumlar olduğunu gördük ve çoğaltmaya başladık. Türkiye'nin her yerinden tohum isteyenlerin haddi hesabı yok. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Hakkari hariç bütün Türkiye'ye, 3-4 tane de ülkeye eş dost aracılığıyla gönderiyoruz. Burada ticari herhangi bir şey yok kesinlikle memleket meselesi oldu. İnsanların bu yerli tohuma dönmeleri muhakkak. Başka çıkış yok. Ülkeler arası alışverişi bırakın şehirlerarası çıkışlarda bile problemler oldu. Dünyanın hali ortada. Elinde yerli tohumu olmayanları çok kötü günler bekliyor. Cumhurbaşkanımız "1 metre yeriniz olsa ekin' diyor. Çok önemli. Kesinlikle siyasi bir söz değil. İlerde niye kale almadık diyecek insanları. Şimdiden başlaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

'HEPSİ MÜTHİŞ VERİMLİ' Evde detaylı arama yapıldığında daha fazla tohumun çıkacağına inandıklarını ifade eden Somuncu, şöyle dedi:

"Sebzelerde iki çeşit domates, iki çeşit biber, salatalık çeşitleri bunlar tam yerli Allah'ın yarattığı ilk saf tohumlar. Salatalıkların müthiş tadı var. Domatesinde uzaktan kokusu geliyor. Hepsi müthiş verimli. İlgili olan arkadaşlara elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz. Kaymakamlığımız çok destek oluyor. Büyük market zincirlerine ürün satan arkadaşlarımız var. Onlara tohumlar gönderdik. Onlarda çoğaltmışlar. Türkiye çapındaki büyük firmalara ürün veriyorlar buda bizi sevindiriyor."

'ÜRETİP ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORUZ' Eşi Semiha Somuncu tohumları bulduktan sonra ailecek yaptıkları mücadele sonucu tohumları çoğalttıklarını belirterek, 'Mahallede birkaç yerde arazi aldık, oraların bir bölgesini tohumluk bir tarafından sebzeler üretiyoruz vatandaşımız yararlansın diye. Ata tohumu benim için insanlığın yaşamı derim. Kimseye muhtaç olmamak derim. Bizde bunu üretip çoğaltmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda daha da büyütmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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