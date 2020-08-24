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Zonguldak taş kömürüyle birlikte doğal gaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday

ZONGULDAK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, kentin 175 kilometre açığında bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili lojistik üssün, Zonguldak olacağını düşündüklerini söyledi.

Zonguldak taş kömürüyle birlikte doğal gaz rezerviyle enerji üssü olmaya aday
24.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:48

ZONGULDAK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, kentin 175 kilometre açığında bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili lojistik üssün, Zonguldak olacağını düşündüklerini söyledi. Zonguldak'ın taş kömürüyle Cumhuriyetin sanayileşmesinde önemli görev üstlendiğini ifade eden Demir, "Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos endüstri bölgesiyle limanıyla serbest bölge imkanlarıyla emre amade arazileriyle bu işte söz sahibi olacağını, üretilecek doğal gazı Zonguldak üzerinden Türkiye ve dünya ekonomisiyle buluşturacağımızı tahmin ediyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta heyecan devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinde taş kömürü üretimiyle yıllarca hizmet veren Zonguldak'ın doğal gaz rezerviyle enerji üssüne dönüşmesini uman vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de oda olarak gelişmeleri ve Zonguldak ekonomisine nasıl katkılar yapabileceği hususunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ülke için çok önemli ve büyük müjde olduğunu ifade eden Demir, devam eden keşif çalışmalarında daha çok rezerv bulunacağını da düşündüklerini söyledi. 

'TÜRKİYE'Yİ HER ANLAMDA GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'?Türkiye'yi her anlamda daha güzel günlerin beklediğini belirten Demir, "Petrol ve doğal gazda yüzde 98'leri bulan dışa bağımlılık, ayağımızda pranga gibi bizi aşağı çeken durum var. Sayın Cumhurbaşkanının verdiği müjde bu anlamda çok önemli. İlk etapta keşfi yapılan 320 milyar metreküplük bir rezervden bahsediyoruz. Biz madenciler şunu biliriz ki kömür, petrol ve doğal gazda keşif yapılan yerlerin etrafında daha fazla rezerv olabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmasında buna işaret etti. Ülkemizi her anlamda çok daha güzel günler bekliyor diyebiliriz. Doğal gazdaki dışa bağımlılığımızı azaltacak, uluslararası piyasadaki etki kapasitemizi yükseltecek bu buluş çok önemli. Bakanımız Berat Albayrak ile başlayan çalışmaların, bakanımız Fatih Dönmez ile devam ettirilmesinden çok sevinçliyiz" dedi. 'DOĞAL GAZ, FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİNDEN KARAYA ÇIKARTILABİLİR' Demir, Zonguldak'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sanayileşmesine kadar tüm aşamalarında taş kömürü üretimiyle hizmet verdiğini söyledi. Zonguldak'ın ülkenin gelişmesinde 1990'lı yıllarda kömürüyle verdiği desteği, 2000'li yıllarda doğal gaz rezerviyle vermeyi sürdüreceğini söyleyen Demir, şöyle dedi:  "Haritayı önümüze koyduğumuzda doğal gaz keşfi yapılan yere baktığımızda rezerv, Zonguldak açıklarında bulundu. Hem mevcutta hem de gelecekte bu işin lojistiği ve kara çalışmaları Zonguldak üzerinden yürüyecek gibi gözüküyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den şöyle bir talebimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesine bu kadar emeği geçmiş, bu uğurda 5 bin insanını şehit vermiş, on binlerce insanını meslek hastalığından feda ederek ülkeye bunca emek vermiş Zonguldak, manevi jesti de hak eder diye düşünüyorum. Ülkemize faydası olsun ama bu işin isimlendirme aşamasında da Zonguldak'a da bir jest yapılırsa burada kurulacak üretim tesisine Zonguldak adı verilirse bizler de Zonguldaklılar olarak çok memnuniyet duyacağız. Doğal gaz denizde üretilecek ama işlenmesi ve depolanması gibi birtakım hizmetler karada olacak. Filyos'un endüstri bölgesiyle limanıyla serbest bölge imkanlarıyla emre amade arazileriyle bu işte söz sahibi olacağını, üretilecek doğal gazı Zonguldak üzerinden Türkiye ve dünya ekonomisiyle buluşturacağımızı tahmin ediyoruz." 

 


Kaynak: DHA

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