ZONGULDAK Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı
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ZONGULDAK Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı

Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralıZONGULDAK'ta tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil ile kaza yaptı.

04.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:39

Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı

ZONGULDAK'ta tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil ile kaza yaptı. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Değirmenağzı 2. Tünel içinde meydana geldi. Hasan Barutçu (77) yönetimindeki CT 12 FWZ plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yolda gördüğü bir kişiye kent merkezine nasıl gidebileceğini sordu. İddiaya göre tarif edilen yolu yanlış anlayan Hasan Barutçu, ters şeride girdi. Hasan Barutçu'nun kullandığı otomobil, Veysel Haktan Özaçmak'ın(52) kullandığı 67 DB 145 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Romanya plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Barutçu ve yanında bulunan Neriman Bolat(66) ile diğer aracın sürücüsü Veysel Haktan Özaçmak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içindeki trafik aksadı. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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