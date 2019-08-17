Zonguldak'tan Kosova'ya gelin gitti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.
Zonguldak Belediyesi'nden Eeekli Osman-Türkan Bükrük ailesinin kızı Sinem Bükrük, Kosova'da yaşayan Nazende-Ramiz ailesinin oğlu ve konsoloslukta çalışan Güney Kupa ile Devrek Yaşam Parkta düzenlenen muhteşem düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine, Güney-Sinem çiftinin ailesi akrabaları ve davetliler katıldı. Canlı müzik eşliğinde başlayan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Gece boyunca Sinem-Güney çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. - ZONGULDAK