Zonguldak'tan kısa kısa

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlenecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, törende konuşmalar yapılacağı, madenciler için Kuran-ı Kerim okunup dua edileceği belirtildi.

Törenin yarın 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzun Mehmet kuyu başında düzenleneceği ifade edildi.

Devrek Belediyesi, Dr. Veysel Atasoy Çocuk Parkını yeniliyor

Devrek Belediyesi, Dr. Veysel Atasoy Çocuk Parkı'nı yeniden düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parkın çevre düzenlemesi, oyun alanları, oyun gruplarının bakım onarımı ve yenilenmesi yapılarak çocukların hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ilçe genelinde halkımız ve çocuklarımız için büyük önem taşıyan parklarda bakım, onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bozkurt, "Ekiplerimiz, çocuk ve halkımız için büyük önem taşıyan parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyor. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. Son olarak da ilçemizin yetiştirdiği eski bakanımız Dr. Veysel Atasoy'un adını taşıyan çocuk parkımıza onun büstünü diktik. Böylece onun hem adını hem de anısını yaşatarak ona vefa borcumuzu ödemiş olduk. Kendisini minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.