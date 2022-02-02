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Zonguldak'tan kısa kısa

AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'tan kısa kısa

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta kente yapacağı ziyareti öncesinde ilçedeki çalışmaları inceledi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta kente yapacağı ziyareti öncesinde ilçedeki çalışmaları inceledi.

Altun, gazetecilere, kentin uzun yıllardır beklediği, ilçenin hasret kaldığı sahil yolu ve tünellerin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Altun, "Bir dönüm noktası olacak bir projedir bu. Zonguldak merkezinin trafiğini rahatlatacak ve ilimizin gelişmesini çok hızlandıracak bir adım olarak görüyorum. Bu sahil yolunu vatandaşlarımız, hemşerilerimiz kullanmaya başladığında ne kadar büyük rahatlığın olduğunu ve ne kadar büyük proje olduğunun farkına varacaklar." dedi.

GMİS'ten TTK'ye işçi talebi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 3 bin üretim işçisi alınması için talepte bulunacaklarını bildirdi.

Konuyla ilgili dosya hazırladıklarını belirten Yeşil, "Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz dosyanın içinde 3 bin işçi alınması isteği var." bilgisini paylaştı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kamil Altun, Zonguldak, Güncel, Haber

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