Zonguldak'tan kısa kısa

Almanya Ormanlılar Derneği Başkanı Abdullah Akay ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Almanya Ormanlılar Derneği Başkanı Abdullah Akay ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Akay, yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Ormanlılar'ın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini, derneğin imkanları doğrultusunda Ormanlı Beldesi ve çevre köylerdeki ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu bildirdi.

Yardımların çeşitliliğini artırmak istediğini aktaran Akay, Bozkurt ve ekibine başarı dileklerini iletti.

Bozkurt da Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak, vatandaşları mutlu edebilmek için çabaladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, partinin misyon ve vizyonuna uygun olarak çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Bozkurt, "Durmak yok, yola devam. İnşallah önümüzdeki süreçte sizlerle de ortak paydada buluşacağımız projelerde birlikte çalışmayı arzu ederiz." ifadesini kullandı.

Ereğli'de belediyeye ait taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek

Ereğli Belediyesi, Ömerli Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 195 metrekarelik taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kaynarca Caddesi'ndeki 75'i açık, 120'si kapalı toplam 195 metrekarelik taşınmazın yeme içme yeri ve kafe olarak 10 yıllığına kiralanacağını duyurdu.

İhale, Belediye Encümen Salonu'nda 27 Temmuz'da saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Alaplı'da belediye personeline maaş ve ikramiyeleri ödendi

Alaplı Belediyesinde çalışan memur, işçi ve şirket personeline, maaş ve ikramiyelerinin ödendiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, personelin alacaklarını alın teri kurumadan ödeme gayretinde olduklarını belirterek, "Alaplı büyüyor ve güzelleşiyorsa bu, çalışanlarımızın özverisiyle oluyor. Çalışanlarımız, emeklerinin karşılığını almayı sonuna kadar hak ediyorlar. Maaş ve ikramiyelerini güle güle harcamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş