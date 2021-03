Zonguldak'tan kısa kısa

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kurulda başkanlığa yeniden Temel Şahin, yönetim kurulu üyeliklerine Refik Keskin, Turhan Öztürk, Refik Özaydın ve Ünal Demirbaş seçildi.

Şube Başkanı Şahin, salgın koşulları nedeniyle olağan genel kurulu kısa sürede tamamladıklarını belirterek, katılım gösteren gazilere teşekkür etti.

Kuruyan kestane ağaçlarının yerine dayanıklı kestane fidanı dikildi

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Kestaneci Mahallesi'ndeki piknik alanında dal kanseri hastalığı nedeniyle kuruyan ve kesimi yapılan kestane ağaçlarının yerine kansere dayanıklı yeni kestane fidanlarının dikildiğini söyledi.

Bu fidanlardan temin edip ağaç sayısını artırmak istediklerini belirten Okumuş, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Gönüllü kan bağışçısı 64'üncü bağışını yaptı

Zonguldak'ta 64'üncü kan bağışını yapan gönüllü Kemal Kılıç, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kılıç, gazetecilere, Türk Kızılay'a 25 yılda 64 kez kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan, yapılamayan tek ilaçtır, kaynağı da sadece insandır. Bu nedenle sağlığı yerinde olan her erkeği 3 ayda bir, kadınları ise 4 ayda bir düzenli şekilde Türk Kızılay'a giderek kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kimse, 'Benim kana ihtiyacım yok.' demesin çünkü her an herkesin kana ihtiyacı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş