Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

04.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:50
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) tarafından temin edilen bin 245 tablet okul müdürlerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) tarafından temin edilen bin 245 tablet okul müdürlerine teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinin devam ettiğini belirterek, ERDEMİR yöneticilerine teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkenin dijital altyapısıyla hazır olduğunu anlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Kısa sürede milyonlarca öğrenciye ayrı seviyelerde, ayrı ders programlarıyla ulaşabilmek ancak Türkiye gibi güçlü bir devletin yapabileceği bir iştir. Bundan dolayı da gurur duymak gerekir. Bakandan en ücra noktadaki öğretmene kadar herkesi tebrik etmek lazım. Hiçbir aksama olmadan her gün saatinde ders verildi. Çok yönlü dijital eğitim hizmeti sunuldu."

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve ERDEMİR'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'a teşekkür plaketini Vali Tutulmaz takdim etti.

Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

Ereğli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere, ilçe genelinde ekiplerin halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere pek çok noktada kontroller gerçekleştirdiğini söyledi.

İlçe genelinde vaka sayılarında artış yaşandığına işaret eden Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Aşıları ne kadar erken olursak korunmamız da o kadar iyi olacak. Denetlemeler yapıyoruz. Bir şeyi de üzülerek söylemek zorundayım; bu şekilde devam ederse 15 günkü tabloda kırmızı olabiliriz. Kırmızıya dönersek, bu cumartesi günü herkesin evinde oturması, dernek, kafe, restoran gibi iş yerlerin de kapanması anlamına geliyor. O duruma düşmememiz için herkesin bir çaba sarf etmesi gerekir. "

Ayağını çapa makinesinin bıçağına kaptıran genç yaralandı

Alaplı ilçesinde ayağını "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çapa bıçaklarına kaptıran genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Musabeyli köyünde tarım aracıyla tarlada çapa yapan B.A.T (20), makinenin çapa bıçaklarına ayağına kaptırdı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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