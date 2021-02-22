Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

22.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:10
Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerlerine ve esnafa maske dağıtımı devam ediyor.

Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerlerine ve esnafa maske dağıtımı devam ediyor.

İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplam 800 adet maske Belen ve Kışla Sanayi Sitesi'nde dağıtıldı.

Salgınla mücadelede maske dağıtımının belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

Ereğli Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Belediyenin temizlik işleri ve itfaiye müdürlüğü ekiplerince, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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