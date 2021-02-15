Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

15.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:15
Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Ereğli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin ilgili birimlerindeki araç ve personelin kar yağışı ve buzlanmayla mücadele ettiğini söyledi.

Kent merkezinde teyakkuz halinde olduklarını belirten Posbıyık, şunları kaydetti:

"Tepe noktalarda kar daha yoğun yağıyor. Biz yine de kriz masamızı kurduk. Bütün alanlarda makinelerimiz var. Müteahhit firmaların makinelerini de kullanıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok ama biz teyakkuzdayız. Hızlı bir yağış olabilir, gece bastırabilir diye makinelerimizi tüm mahallelerde gezdiriyoruz. Gözlemci arkadaşlarımız da mahalleleri, tepe noktaları dolaşıp oralarda herhangi bir sıkıntı var mı bakıyor, varsa merkeze bildiriyor."

Türk Hava Kurumu'nun 96. kuruluş yıl dönümü

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, kurumun 96. kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Hasçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti adı ile kurulduğunu ve 10 yıl sonra isminin THK olarak değiştirildiğini söyledi.

Kurumun, ülkede havacılığın askeri, siyasi, sosyal, ekonomik, turistik, sportif önemini tanıtmak, benimsetmek, milli havacılığa destek olmak için gerekli çalışmaları yaptığını belirten Hasçelik, "Türk milletinde havacılık sevgisini uyandırmak, Türk gençliğini havacılığın her dalında yetiştirmek, havacılığın kuruluş ve gelişmesini sağlamak, havacılık alanında her türlü faaliyette bulunmak, yurt içi ve dışında spor gösterileri, yarışmalar, geziler düzenlemek gibi faaliyetlerimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

TGB, şehitler için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Gençlik Birliği Zonguldak Şubesi gönüllüleri Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK'ye tepki gösterdi.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen gönüllüler adına açıklama yapan Umut Ergin, "Bölücü terör örgütü PKK, kahraman ordumuzun Gara bölgesinde gerçekleştirdiği askeri harekat esnasında farklı zamanlarda esir alıp kaçırdığı 13 silahsız vatandaşımızı insanlık dışı bir biçimde şehit etmiştir. Hiçbir hukukta, hiçbir vicdanda yeri olmayan bu alçaklık PKK'nin içine düştüğü çaresizliği ve yok oluşu, bitişini göstermektedir. PKK bitmektedir. Kahraman Mehmetçiğimiz Şırnak'ta, Hakkari'de, Sur'da, Nusaybin'de, Afrin'de, Resulayn'da terör örgütünün sığınaklarını bir bir çökertmiştir." dedi.

Açıklamanın ardından TGB gönüllüleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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