Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

09.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:13
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına devam edilecek.

Zonguldak'ta kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına devam edilecek.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Zonguldak İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının bu yıl içinde yenilerinin açılarak devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadem İl Temsilcisi Züleyha Yıldırım, "İl temsilciliğimizde geçen yıl açmış olduğumuz meslek edindirme kurslarımız bu yıl da devam edecek. Yeni dönem kayıtlarımız başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Vali Mustafa Tutulmaz muhtarlarla bir araya gelecek

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz'ın 10 Şubat saat 10.00'da Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, merkeze bağlı belde, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Toplantıda ayrıca 15 Şubat'ta eğitime başlayacak köy okullarıyla ilgili değerlendirme, Türkiye Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri ve diğer konularda istişare edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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