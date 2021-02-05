Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli ilçesinde, engelli bireylere yönelik resim ve müzik kursu düzenlendi.

Ereğli Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyet Halk Evi'nde engelli bireylere yönelik düzenlenen müzik kursuna 20, resim kursuna 26 kişi katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerini desteklemek ve becerilerini arttırmak için çaba gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, belediye bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün, engelli bireylerin ulaşımları için de araç desteği verdiği kaydedildi.

Alaplı'daki KYK'ye kız öğrenci yurdu ilave edildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurduna, kız öğrenci yurdu da ilave edildiği bildirildi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yeni yapılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrenci yurduna, 200 kişilik kız öğrenci yurdu ilave edilerek, yurt kapasitesinin 500'e tamamlandığını bildirdi.

Yurtta incelemelerde bulunan Karacan, 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun 200 öğrenci kapasitesinin, bina üzerinde yapılan değişikliklerle kız öğrenci yurduna dönüştürüldüğünü belirtti.

Alaplı Belediyesi, mobil cihazlarla hizmete ulaşım kolaylığı uygulamasına geçti

Alaplı Belediyesinin, vatandaşların mobil cihazlarla belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak, yeni bir uygulamayı hizmete sunduğu bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı açıklamada, çağdaş ve modern belediyecilik anlayışıyla vatandaşların, birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Alaplı Belediyesi android uygulamalarını kullanıma açtıklarını ifade etti.

Alaplı'da orman yangını

Alaplı'da çıkan orman yangınında, yaklaşık 4 hektarlık bir alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımlı köyü Varahlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olan yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, yaklaşık 4 hektarlık alan yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş