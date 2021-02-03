Zonguldak'tan kısa kısa

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi, bir yıldır devam eden "Köylerde Halk Eğitim Projesi" kapsamında vatandaşlara hizmet veriyor.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi, bir yıldır devam eden "Köylerde Halk Eğitim Projesi" kapsamında vatandaşlara hizmet veriyor.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, gazetecilere, son bir yıldır köy ve beldelere İŞKUR destekli kurslar açıldığını belirtti.

İŞKUR destekli 40 kurs ile 600 kursiyerin eğitim gördüğünü ve yaklaşık 5 ay süren kurslarda toplamda 1 milyon 800 bin liralık ödeneğin kursiyerlere cep harçlığı olarak ödendiğini ifade eden İncircioğlu, İŞKUR destekli kursların açılmasına destek veren bölge milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ereğli Belediye Meclisinin şubat ayı ilk birleşim toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Posbıyık, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde ilçede etkili olan karın yaşamı olumsuz etkilediğini, belediye ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

İlçede ilk kez 40 saat devamlı bir kar yağışının yaşandığını anlatan Posbıyık, "O tarihte Erzurum ve Ereğli'ye en fazla karın düştüğünü meteoroloji açıkladı. Çok zorlandık. Büyük bir mücadele verdik. Şantiyede yatakhane kurduk. Operatörlerin hiçbirini eve göndermedik. Herkes gayret gösterdi. Emekçilere, bize yardım edenlere, meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Herkes elinden gelen yardımı yaptı." dedi.

Posbıyık, kent meydanı projesinin hayata geçirilmesi için AK Parti ve CHP'li meclis üyelerine görev düştüğünü, bu doğrultuda bir karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Çiğdemli Köprüsü yapılıyor

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçeye bağlı Çiğdemli köyündeki köprünün yıkılarak yenisinin yapıldığını söyledi.

Bozkurt, açıklamasında, pek çok köy yolunun bağlantısı olan güzergahtaki köprünün yıkılmasının ardından köprü inşa çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çiğdemli Köprüsü en kısa sürede hizmete açılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kestiği ağacın dalı üzerine düşen kişi, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Alaplı ilçesinde kestiği ağacın dalının üzerine düşmesi sonucu yaralanan kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı İsafakıhlı köyünde, 24 Ocak'ta kurumuş ağacı keserek odun yapmaya çalışan Mehmet Berber (43), kestiği ağacın dalının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak Ereğli Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Berber, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Berber'in cenazesinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morgundan alınarak köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü