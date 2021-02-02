Zonguldak'tan kısa kısa

Alaplı Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı tek oturumla tamamlandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde yer alan maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ücretleri Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, TÜİK'in belirlediği TÜFE oranında artırıldı.

8 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere, şehir içi abonman 2 lira 50 kuruştan, 2 lira 70 kuruşa, öğrenci 2 lira 15 kuruştan, 2 lira 30 kuruşa, kartsız abonman 3 liradan 3 lira 25 kuruşa, kartsız öğrenci ise 2 lira 75 kuruştan 3 liraya yükseltildi.

Belediye meclisi toplantısında ayrıca itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan memurların fazla çalışma ücretlerinin artırılması, Alaplı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması ve norm kadro düzenlemesi de oy birliğiyle kabul edildi.

"Eğitim olmazsa olmazımızdır"

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kamuran Aşkar, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci kısmının gerekli tedbirler alınarak başlayacak olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Her işin başı sağlık ama eğitim olmazsa olmazımızdır." diyen Aşkar, "Yaklaşık bir yıldan beri devam eden pandemi sürecinde öğretmenlerimiz okullarından ve öğrencilerinden uzak kaldılar. Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerini ve okullarını ciddi manada özlediler. Bu süreçle ilgili Eğitim Bir-Sen olarak her zaman söylediğimiz bir ifade var. Gerekli önlemler alınmak şartıyla yüz yüze eğitime mutlaka başlanmalı. Çünkü yaklaşık bir yıllık eğitimden uzak kalan bir neslin eğitim açıklarını telafi etmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay