Zonguldak'tan kısa kısa

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 7. Olağan İl Kongresi"nin 8 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, ilk günkü aşkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşe devam etmekte kararlı ve inançlı olduklarını belirterek, "Zonguldak'ımız için ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmayı, hizmet etmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz. 8 Şubat'ta büyük bir coşku ile gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İl Kongremize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Yeni hedeflerimize doğru yelken açacağımızın habercisi olan kongremizde sizleri de aramızda görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Ereğli

Ereğli Belediyesince, 2021 yılı elektrik ve hırdavat malzemesi alımının ihaleye çıktığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Destek Hizmet Müdürlüğü'nün 2021 yılı elektrik ve hırdavat malzemeleri alımı ihalesinin 17 Şubat Çarşamba günü belediye ihale toplantı salonunda saat 14.00'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Belediye meclisi toplanıyor

Ereğli Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumunu Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlık edeceği meclis toplantısında gündemdeki maddeler konuşulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz