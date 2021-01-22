Zonguldak'tan kısa kısa

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Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz, hastanedeki sağlık personeli ile ilçedeki 85 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşı uygulamasının tamamlandığını bildirdi.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz, hastanedeki sağlık personeli ile ilçedeki 85 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşı uygulamasının tamamlandığını bildirdi.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, hastane olarak "Evde Sağlık Hizmeti" kapsamındaki vatandaşlara aşı uygulamasını yaptıklarını belirterek, "Bakanlığımızın belirlediği aşı takvimi doğrultusunda, Evde Sağlık Hizmeti kapsamındaki diğer gruplarla aşı uygulamasına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alaplı'daki elektrik kesintileri

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda elektrik direğinin devrildiğini, devrilen ağaçların da elektrik tellerine büyük zararlar verdiğini belirterek, elektrik kesintilerinin bundan kaynaklandığını bildirdi.

Elektrik arızalarını gidermek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Karacan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 30'un üzerinde köye elektrik verildi. En yakın zamanda, ilçenin tamamına elektrik verilmesi planlanıyor. Alaplı'daki hem merkezde hem köylerde yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. Normal zamanda ilçede bir ekip çalışırken, şu anda Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelen ekiple birlikte 7 ekip ilçede enerji hatlarını bağlamak için sahada çalışıyor. Köy yollarında ise ana hatlarda, ana arterlerde yüzde 100 açıldı, mahalle aralarında ise yüzde 90 oranında yollar açıldı."

Ereğli'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması

Ereğli ilçesinde huzurevlerinde kalanlara CoronaVac aşısı yapıldı.

İzmirlioğlu Huzurevi'nde kalanlar ile personele aşı uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan ekip, huzurevinde kalan 35 yaşlı ile 20 personele aşı yaptı.

İlçede randevu alarak talepte bulunan 85 yaş üstü ile evlerinde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların da aşılamasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay