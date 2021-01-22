Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

22.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:42
Zonguldak'tan kısa kısa

Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla ilgili resmi sürecin başladığı bildirildi.

Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla ilgili resmi sürecin başladığı bildirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, yaptığı açıklamada, Gökçebey'de Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Gökçebey Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen süreçte bir aşamayı daha geçtiklerini belirtti.

Hazırlanan raporun sunumunu Vali Mustafa Tutulmaz'a yaptıklarını belirten Demir, Vali Tutulmaz'ın sürecin her aşamasında yer aldığını ve kendilerini yüreklendirdiğini ifade etti.

Fenerbahçe TV, Mesut Özil için Devrek'e geldi

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye transferiyle büyük sevinç oluşturan Mesut Özil için Devrek'e gelen Fenerbahçe TV ekibinin çekim yaptığı belirtildi.

Özil'in, Fenerbahçe'ye transferini Devrek'te hemşerilerine soran Fenerbahçe TV ekibinin, hemşerilerinin memnuniyetini ekrana yansıttığını, ilçenin yöresel ürünleri "bazlama", "baston", "beyaz baklava", "simit", "cevizli kömeç"e de çekimlerinde yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe TV ekibi, Hışıroğlu köyü Uzunalioğlu Mahallesi'ndeki evini çekerek komşularına Mesut Özil'i anlattırdı. Özil ve Devrek Belediyesi tarafından yaptırılan Mesut Özil Spor Kompleksi'nde de çekimler yapan ekip, Başkan Çetin Bozkurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekip, Devrek Cumhuriyet Alanı'nda yaptığı çekimlerde de çocuklara Mesut Özil 67 yazılı Fenerbahçe forması, bayrak ve atkısı dağıttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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