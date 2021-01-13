Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde bulunan Güçbir jeneratör fabrikasında incelemelerde bulundu.

Tutulmaz ve beraberindekiler, yetkililerden üretimleri konusunda bilgi aldı, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Vali Tutulmaz, Güçbir jeneratör fabrikasında üretim bantlarını gezerek, çalışanlarla sohbet etti.

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ayçiçek'ten ziyaret

Mükerrem Ayçiçek ve ilçe yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Ayçiçek, GMİS Genel Sekreteri iken 1 Ocak'ta hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, 29 Aralık'ta meydana gelen kazada şehit olan madenci Soner Dağlıoğlu ile 11 Ocak'ta meydana gelen kazada şehit olan madenci Ramazan Toprak için taziyede bulundu.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz