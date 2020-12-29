Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın plaj tesislerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Barış Plajı'nda kum voleybol, basketbol sahası ile havuzun faaliyete geçmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Posbıyık, alanın modern hale getirileceğini belirterek, "Şimdiden yaz aylarına hazırlamak için arkadaşlarımıza yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. Plajı uzattığımız zaman burası çok nefis bir yer olacak. Burada kum voleybol sahası, basket sahası düşünüyoruz. Havuzu çalıştırabilmek için bilgi almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan ziyaret

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, beraberinde ilçe yöneticileri ile ilçeye bağlı Ormanlı beldesi ve Üveyikli köyünde incelemelerde bulundu.

Bozkurt, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Üveyikli köyünde içme suyu hatlarının yenilendiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla yaşanan su sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Ormanlı beldesinde kanalizasyon hatları ile kilit parke çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bozkurt, çalışmalarda emeğe geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş