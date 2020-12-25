Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak'tan kısa kısa

25.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:23
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu tür toplantılarda sorunları ilk ağızdan duyuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Tutulmaz, muhtarlardan köy ve mahallelerinde kamu yatırımlarını takip etmelerini, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin takipçisi olmalarını, uyuşturucu ve kadına şiddete karşı mücadelede dikkatli ve hassas davranmalarını, özellikle köylerde imar mevzuatına aykırı kaçak, izinsiz yapılaşmalara müsaade etmemelerini ve bunu yetkili mercilere bildirmelerini, çevre temizliğine özen göstermelerini istedi.

Ereğli'de PCR tanı laboratuvarı hizmete girdi

Ereğli ilçesindeki devlet hastanesinde PCR tanı laboratuvarının hizmete girdiği bildirildi.

Ereğli Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye PCR cihazı sağlandığını ve eksikliklerin kısa sürede giderilerek, PCR laboratuvarının pandemi sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi çalışmak üzere yetkilendirildiği belirtildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin ardından il genelindeki üçüncü PCR tanı laboratuvarının hizmete girdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alaplı ve Ereğli bölgesinde faaliyet gösteren kamuya ait sağlık kuruluşlarının testlerini çalışmanın yanı sıra yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarımıza ve özel kurumlara ilgili yönetmelikler kapsamında hizmet verebilecektir. Az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme olanağı sağlayan ve bir turda 96 hastaya ait testi çalışabilme kabiliyetine sahip olan PCR cihazı sayesinde koronavirüs tanısı hastanemizde daha kısa bir sürede konulabilecek, tedavi ile karantina işlemleri hızlı ve etkin olarak yürütülebilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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